Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Tabi maçtan önce ifade etmiştim. Tecrübemiz bunu konuşturdu. Milli Takım'dan dönen arkadaşlar maalesef, uzun yolcukluklar, 10 saat, 12 saat, 24 saat yolculuklar. Bazen sıkıntı yaratıyor ve yarattı da... Uzun yıllardır bir devrede 3 oyuncu sakatlandı mı görmedim. Sonuç itibariyla sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar kalemizde sıkıntı olmadı. Maça geldik zannetim ama sakata gelmişiz. Sahada iyi performansı göremedik. Golden sonra reaksiyonda ki penaltı penaltı. Maç sonuna kadar istediğimizi oynadık. 2. golü de bulabilirdik ama 1-0'dan sonra gol de yiyebilirdik. Kaybetmedik ama kazanamamak hoş değil. Sağlık ekibimizin tetkiklerinden sonra sağlıklı bir bilgi verebilelim."

"FERNANDO'NUN SAKATLIĞINI ANLAYAMADIM"

"Milli Takım'lardan gelenleri anlıyorum ama Fernando'nun sakatlığını anlayamadım. Derin olmayan kadrolarda her oyuncunun eksikliği problem. Ama hayat devam ediyor. Burada seyircimizden bir ricam var. Çabuk oyuna teşvik etmek, bazen oyuncular için iyi olmuyor. Özellikle genç oyuncular top almaktan çekiniyor. Niyetlerinin iyi olduğunu biliyorum ama biraz daha töleranslı olmaları lazım. Oyunun sonuçta belli noktaları var. Topu finale getirene kadar oyunun oluşma evreleri var. Bu tempo isteği bazen top kaybına neden oluyor. Sabırlı oynamakta bizim için önemli bir unsur. Ben herkesin oynamasından yanayım. Kaybederiz, kazanırız. Kaybedersek tebrik ederiz. 80'lerde gösterilen kartların göstermelik olduğuna inanıyorum. Bunun dışında Bursaspor'a başarılar. Biz de şu an itibariyla Schalke'ye hazırlanacağız."

"SAKATLIKLAR OLMASAYDI..."

Sakatlıklar olmasaydı Eren ve Sinan'ı çift forvet yapıp Yunus'u sola alabilirdim. Birçok değişiklik olabilirdi maçın durumuna göre. Olağanüstü diyeceğimiz, sıra dışı bir maç oynadık. Kadro derinliği denen bir şey var. Eğer kadro derinliğiniz varsa sakatlıklar çok fazla etki etmez. Biz kadro derinliği yönünden o idealde olmayabiliriz ama Schalke maçının havası, beklentisi, seyirci bambaşka bir Galatasaray çıkaracaktır. Ben milli takım hocalığı yaptım. Zaten şikayet benim huyum da değil ama bazen mesafeler, trafik kolay olmuyor. Şahsi kanaatim odur ki maç oynamak, birçok antrenmandan daha iyidir. Bunlar milli maçlar oynanacak. Oyuncu da kendini 3 günde bir maç yapmaya alıştıracak. Bizler de oyuncular da bunu biliyor. Bunun bilincinde hareket etmeliler.