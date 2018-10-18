Biletlere yine yoğun ilgi var – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Biletlere yine yoğun ilgi var

    Biletlere yine yoğun ilgi var
    Sarı-kırmızılıların kendi sahasında oynayacağı karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Evinde oynadığı son 23 maçın 22'sini kazanan , Timsahlara karşı yine büyük bir taraftar desteğiyle sahada olacak. 80 TL ila 500 TL arasındaki biletlerin satışı iyi durumda. Maçta 40 bin taraftar olması bekleniyor.
    1. 18.10.2018
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