Modeste imzaladı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Modeste imzaladı

    Modeste imzaladı

    'ın sezon başında etmek istediği , idmanlara devam ettiği eski takımı 'le protokol imzaladı.

    'ın sezon başında etmek istediği , idmanlara devam ettiği eski takımı 'le protokol imzaladı. 3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, ekibinden bonservisini almayı başarırsa, kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak. Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek.

    1. 17.10.2018
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