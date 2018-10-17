Modeste imzaladı
Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Anthony Modeste, idmanlara devam ettiği eski takımı Köln'le protokol imzaladı.
Galatasaray'ın sezon başında transfer etmek istediği Anthony Modeste, idmanlara devam ettiği eski takımı Köln'le protokol imzaladı. 3 aylık protokol 15 Ocak'ta sona erecek. Eğer Fransız oyuncu, Çin ekibinden bonservisini almayı başarırsa, Köln kendisiyle resmi sözleşme imzalayacak. Aksi taktirde idmanlara çıkmasına izin verilmeyecek.
- 17.10.2018
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Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Toplam 3
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Toplam 1
Yorum
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