Sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Norveç TV2'ye konuştu. Başarılı oyuncu, Türkiye'de ailece çok sevildiklerini belirterek, "İstanbul'a alıştık. Başka tekliflere de açığım ancak ilk tercihim G.Saray'da kalmak. Kulüp de benimle devam etmek için olumlu görünüyor" dedi. Linnes'e Salzburg'un talip olduğu belirtilmişti.