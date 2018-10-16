İstanbul’da mutluyuz
Sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Norveç TV2'ye konuştu.
Sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Norveç TV2'ye konuştu. Başarılı oyuncu, Türkiye'de ailece çok sevildiklerini belirterek, "İstanbul'a alıştık. Başka tekliflere de açığım ancak ilk tercihim G.Saray'da kalmak. Kulüp de benimle devam etmek için olumlu görünüyor" dedi. Linnes'e Salzburg'un talip olduğu belirtilmişti.
- 16.10.2018
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
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vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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