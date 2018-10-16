İstanbul’da mutluyuz – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    ’da mutluyuz

    <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>’da mutluyuz

    Sözleşmesi bitecek olan , TV2'ye konuştu.

    Sözleşmesi bitecek olan , TV2'ye konuştu. Başarılı oyuncu, 'de ailece çok sevildiklerini belirterek, "'a alıştık. Başka tekliflere de açığım ancak ilk tercihim G.Saray'da kalmak. Kulüp de benimle devam etmek için olumlu görünüyor" dedi. Linnes'e Salzburg'un talip olduğu belirtilmişti.

    1. 16.10.2018
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