Mustafa Cengiz'den Gomis açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’nın dosyaları tekrar inceleme kararına yönelik yaptığı açıklamada, UEFA’nın tamamen kendi yanlarında olduğunu söyledi.
Mustafa Cengiz, ayrıca Galatasaray'ın 2 yıl içerisinde mali açıdan düzeleceğini hesapladıklarını ve hedeflerinin, çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu söyledi.
"Gomis'in yolu açık olsun, aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın"
Eski futbolcuları Fransız Bafetimbi Gomis'in asansörde selam vermediği yönünde çıkan haberlere cevap veren Mustafa Cengiz, "Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Buradan Gomis'e sevgilerimi iletiyorum. Gomis'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın" açıklamasında bulundu.
"UEFA bizim yanımızda"
UEFA'nın tamamen yanlarında olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, "UEFA Üst Kurulu'na teşekkür ederim. TFF'ye teşekkür ederim. UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler. Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon avro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocaktan bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yarın yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 10.10.2018 16:16
- Güncelleme: 10.10.2018 17:31
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Mustafa Cengiz'den Gomis açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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