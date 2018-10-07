Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 Antalyaspor | ÖZET
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Maç Sonucu | 1-0 | ÖZET

    Maç Sonucu | <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 1-0 <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> | ÖZET

    Spor Toto 'in 8. haftasında , 'a konuk oldu. Düşük tempoda geçen mücadelede tek golü 85. dakikada kaydetti. Cimbom, Devler Ligi dönüşünde zor da olsa kazandı ve haftayı kayıpsız kapattı.

    'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçından hüsranla ayrılan G.Saray, Antalya'da güldü. Dış sahada sırasıyla oynadığı karşılaşmalarda Trabzon'a 4-0, Akhisar'a 3-0, Porto'ya da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Güney ekibi karşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu maçlarda aldığı yenilgilerin yanı sıra yediği 8 golle hayal kırıklığı yaşatan Cimbom, Antalya'da hem 3 puana ulaştı, hem de kalesini gole kapattı. Son dakikada ceza sahasında yaşanan karambol dışında 'a pozisyon da vermeyen Aslan, savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadı. Oyunun genelinde üstün olan G.Saray, milli aradan sonra 19 Ekim'de Bursa, 24 Ekim'de de Schalke ile taraftarları önünde karşı karşıya gelecek.?

    MARiANO KLASİĞİ!

    Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezleri arasında yer alan Mariano, dün akşam öne çıkan isimlerden oldu Donk'un golünde asisti yapan Brezilyalı futbolcu, galibiyette kilit rol oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, savunmadaki futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma katkıda bulundu. Bu arada formasıyla yaptığı 7 asistin 6'sı deplasmanlarda geldi.

    MUSLERA GEÇİT VERMEDİ

    Antalya Stadı'nda dün akşamki maç öncesi dikkat çeken bir koreografi vardı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, takımlarının yendiği takımları hatırlattı ve en sona Muslera'nın resmini koydu. taraftarları, "Sıra 'da" mesajı verdi ama Uruguaylı file bekçisi, kalesini gole kapadı.

    DEPLASMANDA 3 MAÇ SONRA GALİP


    Galatasaray, deplasmanda 3 resmi maçın ardından galip geldi. 'de dış sahada Trabzonspor ve Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahada Porto'ya yenilen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u yenerek deplasmandaki kötü gidişi sonlandırdı.

    TERİM'DEN MECBURİ HAMLE


    Galatasaray Teknik Direktörü , savunma oyuncusu Maicon Roque ile defansif orta saha oyuncusu 'u forvette oynattı. Kadrodaki tek santrfor 'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede , defansif oyuncularıyla gol aramak zorunda kaldı. Fatih Terim, 'ün tek forvet başladığı müsabakada, 76. dakikada Maicon, 85. dakikada ise Donk'u sahaya sürdü. İki futbolcuyu da ileri uçta görevlendiren Terim, bu hamlesinin karşılığını aldı. Mücadeledeki tek golü 87. dakikada Donk kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getirdi.


    VAR PENALTI İPTAL ETTİRDİ

    Galatasaray'ın kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle iptal edildi. Mücadelenin 44. dakikasında sol kanattan 'ın ortasında hakem Cüneyt Çakır, Antalyasporlu Aly Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra VAR sisteminden pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararından vazgeçti.

    DONK'UN LİGDE İLK GOLÜ

    Galatasaray'ın orta saha oyuncusu , sarı-kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol attı. 2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk kez fileleri Antalyaspor karşısında havalandırdı.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    1. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

    9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

    12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

    33. dakikada 'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

    44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem "VAR" ile iptal edildi. Sol kanattan 'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

    51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın ortasında, topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    59. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın yerden ortası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    65. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    69. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

    73. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, 'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

    77. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan 'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin yatarak kontrol etmeyi başardı.

    87. dakikada Galatasaray maçta öne geçti. Sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında, altıpas önünde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

    Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 6.10.2018 20:58
    2. Güncelleme: 7.10.2018 01:24
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