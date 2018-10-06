Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor'u deplasmanında tek golle devirdi. Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 21:53:50 Güncelleme: 22:43:41
    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
    • 1
    • 25
    Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Antalyaspor'a karşı tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Ryan Donk'u oyuna alarak forvete gönderdi.

    Bu hamleden sadece iki dakika sonra Ryan Donk, Mariano'nun ortasında golü buldu ve takımına 3 puan kazandırdı. Bu golün ardından sosyal medya adeta yıkıldı!

    İşte o paylaşımlar:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
    • 2
    • 25
    Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Fatih Terim: Donk hazırlan oğlum forvet olarak oyuna giriyorsun.
    Ryan Donk: Hocam ben forvet değilim.
    Fatih Terim: Forvetsin forvetsin!

    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
    • 3
    • 25
    Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Abdurrahim Albayrak, 2 forvet transferi yapacağız derken Ryan Donk ve Maicon'dan bahsediyordu galiba...

    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
    • 4
    • 25
    Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Harry Kewell'dan stoper çıkaran Bülent Korkmaz'la, Maicon ve Donk'tan forvet çıkaran iki hocanın karşılaşmasında galip gelen 'İMPARATOR FATİH TERİM' oldu. Maçın özeti bu kadar...

    Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
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    • 25
    Fatih Terimin Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!

    Kronik sakat Eren yoksa Donk var Maicon var. İmparator Fatih Terim varsa her zaman bir çözüm vardır.

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