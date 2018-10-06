Antalyaspor'a karşı tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Ryan Donk'u oyuna alarak forvete gönderdi.

Bu hamleden sadece iki dakika sonra Ryan Donk, Mariano'nun ortasında golü buldu ve takımına 3 puan kazandırdı. Bu golün ardından sosyal medya adeta yıkıldı!

İşte o paylaşımlar: