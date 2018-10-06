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Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor'u deplasmanında tek golle devirdi. Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 21:53:50 Güncelleme: 22:43:41
Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
Antalyaspor'a karşı tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Ryan Donk'u oyuna alarak forvete gönderdi.
Bu hamleden sadece iki dakika sonra Ryan Donk, Mariano'nun ortasında golü buldu ve takımına 3 puan kazandırdı. Bu golün ardından sosyal medya adeta yıkıldı!
İşte o paylaşımlar:
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Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
Fatih Terim'in Ryan Donk hamlesi sosyal medyayı salladı!
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