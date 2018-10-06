Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.
    6 Ekim 2018 Cumartesi, 21:15:00 Güncelleme: 21:21:09
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
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    • 72
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta mücadelesinde Galatasaray, hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanının yorgunluğuna rağmen Antalyaspor deplasmanından 3 puanı tek gol ile çıkardı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
    • 2
    • 72
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Galatasaray'ın tek golün, 85.dakikada Onyekuru'nun yerine giren Ryan Donk 87.dakikada attı.

    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
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    • 72
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.

    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
    • 4
    • 72
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Maç boyu Antalyaspor'a karşı tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Ryan Donk'u oyuna alarak forvet hattına gönderdi.

    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
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    • 72
    Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler

    Fatih Terim, yaptığı değişiklikler ile takımının hava topu üstünlüğünü arttırdıktan dakikalar sonra yapılan hamleler etkisini gösterdi ve Ryan Donk, Mariano'nun ortasında golü buldu.

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