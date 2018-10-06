Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 21:15:00
Güncelleme: 21:21:09
Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 8.hafta mücadelesinde Galatasaray, hafta içi oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto deplasmanının yorgunluğuna rağmen Antalyaspor deplasmanından 3 puanı tek gol ile çıkardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Galatasaray'ın tek golün, 85.dakikada Onyekuru'nun yerine giren Ryan Donk 87.dakikada attı.
Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Maça Fatih Terim'in yaptığı taktik hamleler damga vurdu.
Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Maç boyu Antalyaspor'a karşı tehlikeli pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Ryan Donk'u oyuna alarak forvet hattına gönderdi.
Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler
Fatih Terim, yaptığı değişiklikler ile takımının hava topu üstünlüğünü arttırdıktan dakikalar sonra yapılan hamleler etkisini gösterdi ve Ryan Donk, Mariano'nun ortasında golü buldu.