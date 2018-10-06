UEFAdan yeni yaptırımlar yolda!

UEFA, Galatasaray ile 13 Haziran'da yapılan anlaşmanın tekrar incelenmesine karar verdi. Bu süreçte dosyadaki mevcut maddeler geçerliliğini koruyacak ancak gelecek dönemde yeni cezalar gelebilir.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 19:42:57
Güncelleme: 20:12:36
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UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
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Galatasaray'a dün Nyon'dan kötü haber geldi… UEFA, sarı-kırmızılı kulüp ile imzalanan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiğini bildirdi.
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UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
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Yapılan açıklamada, Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'nun Aslan'ın yol haritasını belirleyen anlaşmayı tekrargözden geçireceği belirtildi. Kararın nedeni konusunda bilgi verilmezken, bu süreçte Galatasaray'ın 13 Haziran'da yaptığı anlaşmanın geçerliliğini koruyacağı belirtildi.
UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
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PARA VE OYUNCU KISITLAMASI CEZASI VARDI
UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermiş ve UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.
UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
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ŞİMDİ NE OLACAK?
Bu sezon için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi gibi bir durum söz konusu değil.
UEFA'dan yeni yaptırımlar yolda!
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Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, bir kez daha UEFA'ya savunma verecek. İncelemenin ardından verilen karar onaylanacak ya da yeni süreç başlayacak.