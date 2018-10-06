"Fatih Hoca şapkadan dinozor çıkardı!"
Galatasaray'ın Antalyaspor 'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği 8. hafta maçı sonrası Takım Oyunu programında mücadeleyi yorumlayan A Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu "Fatih Terim şapkadan dinozor çıkardı" dedi.
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