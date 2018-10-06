Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi! – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'ın penaltısı iptal edildi!

    Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi!

    , 44. dakikada lehine penaltı verdi. 'VAR' uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararını iptal etti.

    'ın 44. dakikada kazandığı penaltı 'VAR' uyarısıyla iptal edildi.

    'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve yükseldi. Bu pozisyonda , Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

    VAR'dan onay bekleyen Cüneyt Çakır, daha sonra ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi ve penaltıyı iptal ederek oyunu hava atışıyla başlattı.



    İptal edilen penaltının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karara gülerek tepki gösterdi.

    İşte o pozisyon:

    1. 6.10.2018 20:30
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:37
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