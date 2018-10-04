Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonda verilmeyen penaltıya isyan etti. Serdar Aziz, rakip ceza sapasına yapılan ortada topa yükselmek istedi ancak Maxi Pereira, Serdar'a sarılarak kafayı vurmasına engel oldu. G.Saraylı futbolcular penaltı kararı beklerken, hakem Michael Oliver ise devam kararı verdi. İngiliz hakemin bu kararına hem futbolcular, hem de kulübedeki teknik heyet büyük tepki gösterdi.



Bu arada İngiliz hakemin çıkardığı kolay sarı kartlar da bir diğer eleştiri konusu oldu.

TERİM: "UEFA GEREĞİNİ YAPACAKTIR!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu da değerlendirdi. Terim, "Serdar Aziz'in pozisyonuna içeride de herkes penaltı diyor. Geçen sezon Real Madrid - Juventus maçında verdiği penaltıdan sonra daha dikkatli ve seçici. Psikolojik olarak bir travma onda. Olmayan bir penaltıyı verip Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirdi. Maç öncesi futbolcularımıza bu dersi de verdik hakem konusunda ama çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. UEFA yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim." ifadelerini kullandı.



İşte o pozisyon:









*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.