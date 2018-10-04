Penaltı isyanı! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    isyanı!

    Penaltı isyanı!

    Porto - mücadelesinde 'in ceza sahası içinde 'e yaptığı hareket sonrası hakem devam kararı verdi. Bu karara sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

    Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonda verilmeyen penaltıya isyan etti. Serdar Aziz, rakip ceza sapasına yapılan ortada topa yükselmek istedi ancak Maxi Pereira, Serdar'a sarılarak kafayı vurmasına engel oldu. G.Saraylı futbolcular kararı beklerken, hakem ise devam kararı verdi. İngiliz hakemin bu kararına hem futbolcular, hem de kulübedeki teknik heyet büyük tepki gösterdi.

    Bu arada İngiliz hakemin çıkardığı kolay sarı kartlar da bir diğer eleştiri konusu oldu.

    TERİM: "UEFA GEREĞİNİ YAPACAKTIR!"
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonrası 'in penaltı pozisyonu da değerlendirdi. Terim, "Serdar Aziz'in pozisyonuna içeride de herkes penaltı diyor. Geçen sezon - maçında verdiği penaltıdan sonra daha dikkatli ve seçici. Psikolojik olarak bir travma onda. Olmayan bir penaltıyı verip 'nin kaderini değiştirdi. Maç öncesi futbolcularımıza bu dersi de verdik hakem konusunda ama çalmadı. Bizim ona sığınmamıza gerek yok. yetkilileri gereğini yapacaktır. Buralarda bir şey beklemeyelim." ifadelerini kullandı.

    İşte o pozisyon:




    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 4.10.2018 00:38
    2. Güncelleme: 4.10.2018 02:26
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