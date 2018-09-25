Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'da maçı hazırlıkları

    Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

    'in 7. haftasında 28 Eylül Cuma günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

    Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.

    Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı süren Selçuk İnan'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

    1. 25.9.2018 16:59
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