Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.
Diğer oyuncuların dinamik ısınmayla başladığı idmanın ana bölümünde dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde durulduğu bildirildi.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı. Sakatlığı süren Selçuk İnan'ın tedavisine devam edildiği kaydedildi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 25.9.2018 16:59
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Beşiktaşlı taraftar Fenerbahçe tribününde
Toplam 8
Yorum
ali sonun bu bir mac , oyun, sen öldürmeye gelen düsman askeri degil
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ''Özlenen tablo buydu''
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sylar eşi bjk formalı bır çift gayet rahat macını izledi ve evine döndü minicik cocukların formalarını cıkaran holiganlara ders olsun umarım
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Soldado Fenerbahçe'den ayrılıyor! Teklif açıklandı...
Toplam 2
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ahmet murat sezon sonu sözleşmesi bitiyor gitmesi doğal...
Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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