Belalı Akhisar!

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Akhisarspor, Galatasaray karşısında hayat buldu. Oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi alan Ege ekibi, sarı-kırmızılılara karşı sezonun ilk zaferini elde etti. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde elediği rakibine karşı ligde de üstünlük sağlayan yeşil-siyahlılar, oynadığı futbolla da adından söz ettirdi. İlk 5 maç karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandıran Akhisarspor, son şampiyonun ağlarını ise tam 3 kez sarstı. Taraftarı önünde daha önce oynadığı Çaykur Rizespor ve Sivasspor maçlarından beraberliklerle ayrılan Akhisarspor, evinde yenilmezlik serisini de sürdürdü. Akhisar Stadı'nda 5 puan toplayan Ege temsilcisi, dış sahada ise oynadığı 3 karşılaşmadan da sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.



PERDEYİ AÇAN ADAM MANU

Akhisarspor'un gol yollarındaki etkili ismi Elvis Manu, dün akşam beklentileri karşıladı. Ege ekibini 51. dakikada öne geçiren golü atan Hollandalı futbolcu, Galatasaray karşısında birçok kez de tehlikeli pozisyonlara girmeyi başardı. Bu pozisyonlarda kaleci Muslera'ya da takılan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golle perdeyi açam isim oldu.



GÜRAY SİFTAH YAPTI

Ege ekibinin yıldız isimlerinden Güray Vural, sezonun ilk golünü dün akşam kaydetti. Geçtiğimiz sezonlarda da attığı kritik gollerle adından söz ettiren 30 yaşındaki futbolcu, farkı ikiye çıkaran penaltı golünde fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray karşısında birçok kez şutlarıyla gol arayan Güray, sol taraftan tehlikeli ortalarla da rakip savunmaya zor anlar yaşattı.



AKİGOLARIN DEV ADAMI

Süper Lig'in ilk 5 haftasında kalesinde 8 gol gören Fatih Öztürk, dün resmen devleşti. Galatasaray'a karşı kalesini kapatan 31 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla Akhisarspor'un galibiyetinde kilit rol oynadı. Rodrigues'in penaltısını çıkaran tecrübeli kaleci, Serdar Aziz'in uygun durumda iki kafa vuruşunda da topları kornere çelmeyi başardı. Gecenin öne çıkan isimlerinden olan Fatih, 90 dakika sonunda ise bir hayli mutluydu. Hakları olan bir galibiyet aldıklarını belirten 1.91'lik kaleci, "Sezonun ilk galibiyetini Galatasaray gibi bir takıma karşı almış olmak da anlamlı oldu. Artık bu galibiyetlerin devamını getirmeliyiz" şeklinde konuştu.



SON SÖZÜ MUSTAFA SÖYLEDİ

Yeşil-siyahlı formanın vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Yumlu, dün akşam perdeyi kapatan oyuncuydu. 30 yaşındaki stoper, savunmadaki başarılı futbolunu bir de golle süsledi. G.Saray kalecisi Muslera'nın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Mustafa, ağları havalandırdı ve skoru 3-0'a getirmeyi başardı.



GECENİN HAREKETİ ADRİEN'DEN

Manu'nun gol perdesini açan golünde asisti yapan Adrien Regattin, dün akşamın en iyilerindendi. Şık topuk pasıyla Manu'nun golüne katkı sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla da tam puan aldı. Oyunun her iki yönünü de kullanan Faslı yıldız, özellikle hücuma verdiği katkıyla maçın kilit isimlerinden oldu.



SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ

Akhisarspor'un savunmasındaki vazgeçilmezi Caner Osmanpaşa, dün akşam neredeyse sıfır hatayla oynadı. Mustafa Yumlu ile birlikte savunmanın göbeğinde uyumlu bir görüntü çizen 30 yaşındaki futbolcu, kritik hamlelerde bulundu. Tecrübeli oyuncu, savunmadan 5 top uzaklaştırırken, 2 de pas arası yaptı.