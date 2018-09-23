Spor Toto Süper Lig 6. haftasında konuk olduğu Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, 12 puanda kaldı ve liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Akhisarspor'un filelere giden topunun gol olarak geçerli sayılmadığı ve Galatasaray'ın penaltı vuruşundan yararlanamadığı ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 51. dakikasında Elvis Manu'nun golüyle 1-0 üstünlük kuran Akhisarspor, 80. dakikada Güray Vural'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Musafa Yumlu ile 1 gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu mağlubiyetle ligde 2. yenilgisini alan ve 6. haftayı 12 puanda kapatan Galatasaray, ilk sıradaki yerini kaybetti. 6. hafta maçlarının yarın tamamlanacağı ligde 13 puana sahip Medipol Başakşehir lider durumda bulunuyor.

DEPLASMANDA 2. MAĞLUBİYET

Akhisarspor karşısında bu sezonki 3. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahadaki 2. mağlubiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmiş, Trabzonspor'a ise 4-0 yenilmişti.

Galatasaray bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.

AKHİSARSPOR'UN BU SEZON İLK GALİBİYETİ

Lige iyi başlayamayan ve ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, bu sezon ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etti.

Haftaya son sırada giren Akhisarspor, lider durumdaki Galatasaray'ı yenmeyi başardı.

Galatasaray, yeşil-siyahlı ekibe karşı lig tarihinde 2. mağlubiyetini aldı. İki takım arasındaki 13 maçta Akhisarspor'un 2, Galatasaray'ın 11 galibiyeti bulunuyor.

Ege temsilcisi, rakibini ligde en son 6 Ekim 2013'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Galatasaray'ı, bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında penaltı atışları sonucunda yenerek kupaya uzanmıştı.

VAR OFSAYTI TESPİT ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Akhisarsporlu Regattin'in şutunda Galatasaraylı genç oyuncu Ozan Kabak, topu ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla gol geçerli sayılmadı.

Akhisarsporlu oyuncuların gol sevinci yaşamasına karşın, VAR sistemiyle pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi.

RODRİGUES PENALTI KAÇIRDI

Bu sezon lehine ilk kez penaltı kararı verilen Galatasaray'da atışı kullanan Garry Rodrigues, vuruşu değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kullandığı son 5 penaltının sadece 1'ini değerlendirebildi.

Geçen sezon lehine 7 penaltı verilen Galatasaray'da Bafetimbi Gomis kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırmıştı. Gomis, Akhisar'da geçen sezon oynanan Akhisarspor-Galatasaray maçında da 1 penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

MUĞDAT ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Geçen sezon Akhisarspor'da forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, ikinci yarıda Fernando'nun yerine oyuna dahil oldu.

Eski takımına rakip olan Muğdat Çelik oyuna girdiğinde, yeşil-siyahlı taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.

ELVİS MANU'NUN İKİNCİ GOLÜ

Akhisarspor'un ilk golüne imza atan Elvis Manu, yeşil-siyahlı formayla ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Manu, daha önce 3-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında da takımın tek golünü atmıştı.

Öte yandan, sezon başında tekrar Akhisarspor'a dönen Güray Vural, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Takımının 3. golünü kaydeden Mustafa Yumlu ise bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından 2. golüne ulaştı.