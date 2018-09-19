İtalyan bela Rocchi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenip Türk Telekom Stadı'nın çimlerine gömdüğü maçı yöneten İtalyan hakem Gianluca Rocchi, kararlarıyla sarı-kırmızılıları çileden çıkardı. 2010 yılında Atletico Madrid ile oynanan maçı yöneten ve kararlarıyla Cimbom'u resmen doğrayan İtalyan hakem, bu kez sarı-kırmızılıların muhteşem futboluna set çekemedi. 7'inci dakikada Lokomotiv Moskovalı oyuncunun ceza alanı içinde topu eliyle indirdiği pozisyonu göremeyen Rocchi, ikinci yarıda da da tartışmalı bir pozisyonda penaltıyı vermedi. Rus ekibinden Corluka'nın Linnes'e yaptığı kırmızı kartlık hareketi seyretmekle yetinen Rocchi, Galatasaray'ın en iyi isimlerinden Ndiaye'yi ise hiç düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İtalyan hakem Rocchi'nin 90 dakika içinde verdiği tek doğru karar uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın kaleci tarafından düşürüldüğü pozisyonda çaldığı penaltı düdüğüydü.