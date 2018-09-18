Fatih Terim'den maç önü açıklamaları!
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den maç önü açıklamaları!

    Fatih Terim'den maç önü açıklamaları!

    , dev maç öncesi açıklamalarda bulundu

    'in açıklamaları şu şekilde;

    ", Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok özlemiş. Biz de özledik. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne alışkın ve buralarda olmayı seven bir kulüp. Biz, Şampiyonlar Ligi'nin müziğini neyle, kanunla çalan bir ülkeyiz. Galatasaray da onun temsilcisi."

    "Atmosfer çok güzel görünüyor. İnşallah bu atmosfere uygun bir başlangıç yaparız. 6 maç oynayacağımıza göre, 1. maçların hep telafisi vardır. Oyuncularımdan oynamalarını, korkmamalarını istedim."

    1. 18.9.2018 21:44
    2. Güncelleme: 18.9.2018 22:14
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