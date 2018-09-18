Fatih Terim'den maç önü açıklamaları!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;
"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde olmayı çok özlemiş. Biz de özledik. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne alışkın ve buralarda olmayı seven bir kulüp. Biz, Şampiyonlar Ligi'nin müziğini neyle, kanunla çalan bir ülkeyiz. Galatasaray da onun temsilcisi."
"Atmosfer çok güzel görünüyor. İnşallah bu atmosfere uygun bir başlangıç yaparız. 6 maç oynayacağımıza göre, 1. maçların hep telafisi vardır. Oyuncularımdan oynamalarını, korkmamalarını istedim."
- 18.9.2018 21:44
- Güncelleme: 18.9.2018 22:14
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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