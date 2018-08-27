Niasse yedek kaldı
Galatasaray'ın istediği forvetler arasında yer alan Oumar Niasse, Everton'un Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekler arasında idi.
Galatasaray'ın istediği forvetler arasında yer alan Oumar Niasse, Everton'un Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekler arasında idi. Fakat teknik direktörü Mario Silva, 84. dakikada Cenk Tosun'u oyundan alırken yerine Niasse'yi değil Calwert-Levin'i sahaya sürdü. Niasse, Everton'da bu sezon geride kalan 2 lig karşılaşmasında sadece 13 dakika forma şansı bulabildi. Wolverhampton maçında 9, Southampton maçında ise 5 dakika oynadı. Cenk Tosun'un arkasında bekleyen Senegalli forvet bu sebeple mutsuz ve ayrılmak istiyor.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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