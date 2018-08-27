Niasse yedek kaldı

Galatasaray'ın istediği forvetler arasında yer alan Oumar Niasse, Everton'un Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekler arasında idi. Fakat teknik direktörü Mario Silva, 84. dakikada Cenk Tosun'u oyundan alırken yerine Niasse'yi değil Calwert-Levin'i sahaya sürdü. Niasse, Everton'da bu sezon geride kalan 2 lig karşılaşmasında sadece 13 dakika forma şansı bulabildi. Wolverhampton maçında 9, Southampton maçında ise 5 dakika oynadı. Cenk Tosun'un arkasında bekleyen Senegalli forvet bu sebeple mutsuz ve ayrılmak istiyor.