Niasse yedek kaldı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Niasse yedek kaldı

    Niasse yedek kaldı

    'ın istediği forvetler arasında yer alan , Everton'un Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekler arasında idi.

    'ın istediği forvetler arasında yer alan , Everton'un Bournemouth ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedekler arasında idi. Fakat teknik direktörü Mario Silva, 84. dakikada 'u oyundan alırken yerine Niasse'yi değil Calwert-Levin'i sahaya sürdü. Niasse, Everton'da bu sezon geride kalan 2 lig karşılaşmasında sadece 13 dakika forma şansı bulabildi. Wolverhampton maçında 9, Southampton maçında ise 5 dakika oynadı. 'un arkasında bekleyen Senegalli forvet bu sebeple mutsuz ve ayrılmak istiyor.

    1. 27.8.2018
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