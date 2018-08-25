Tribünde oturmam! – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Tribünde oturmam!

    Tribünde oturmam!
    İngiliz ESPN kanalı, menajeri Sarri'nin, " A takıma her zaman yardım edebilecek yetenekte" demesine rağmen kaptanın 'dan aldığı teklifi değerlendirmek istediğini izleyenlerine duyurdu. Cahill'in devamlı tribünde oturmak istemediğini yönetimle paylaştığı ve bu durumda bonservisinin bedelsiz olarak kendisine verilmesini talep ettiği belirtildi.

    SON UMUT SPORTİNG
    Maicon'u gönderip Chelsea'nin kaptanı Gary Cahill'i almak için tüm şartları oluşturan Galatasaray'da kartlar yeniden dağıldı. Daha önce Cahill ve menajerine "Artık sizden haber bekliyoruz" diye haber gönderen Galatasaray yönetimi, görüşmeleri durdurdu. Maicon'a talip olan Sporting'in yapacağı teklifi beklemeye geçen sarı-kırmızılılar İngiliz oyuncudan da süre istedi.
    1. 25.8.2018
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