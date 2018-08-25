Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Fransız yıldızın, şampiyonluğu kendine mal edip ‘zam’ istemesi, kabul edilmeyince isteksizleşmesi ipini çekti. Terim de ‘Devler Ligi için yetersiz’ deyince bileti kesildi
1- Gomis şampiyonluk sonrası attığı golleri ileri sürerek yönetimden hem zam hem de sözleşmesinin uzatılmasını istedi. 'Bu takımda en çok ücreti ben almalıyım' demesi tepki çekti.
2- Talepleri kabul edilmeyince takım içinde kriz ve huzursuzluk çıkarmaya başladı. Kampta istekli çalışmadı. Formunda ciddi şekilde düşüş gözlendi.
3- Bu durum sahaya da yansıdı. Oynadığı 5 hazırlık maçında gol atamadı. Süper Kupa finalindeki kötü futbolu ve kaçırdığı penaltı ise sonun başlangıcı oldu.
4- Fatih Terim, Gomis'i attığı gollere rağmen Şampiyonlar Ligi için yeterli görmüyordu. Derbi maçla rda etkisiz kalması da bunu doğrular nitelikteydi.
5- Emre Akbaba'nın gelişi sonrası transferde eksiye düşen yönetim, açığı kapatmak için Terim'in de onayıyla Gomis'e kulüp aramaya başladı. Ve 6 milyon euro'ya Al Hilal'le anlaşıldı.
6- Terim'in daha hızlı ve hareketli bir forvet istemesi, Gomis'i de pes ettirdi. Fransız yıldız ayrılmak istemese de Suudi ekibinin yaptığı astronomik teklifine 'evet' demek zorunda kaldı.
6.4 MİLYON EURO KAZANDI
Bafetimbi, Galatasaray'dan bir sezonda 6.4 milyon euro para kazandı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin euro ödenen golcü futbolcuya imza parası olarak da 2.5 milyon euro verildi. Şampiyonluk primi olarak 200 bin euro alan yıldız, puan primi olarak da 360 bin euro gelir sağladı. Toplam kazancı 6 milyon 410 bin euro'yu buldu.
ASLA UNUTMAYACAĞIM
Al Hilal'e giden Gomis, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Fransız yıldız, "Galatasaray bana gerçek futbol tutkusunu öğretti. Beni önemli hissettirdi ve ilk şampiyonluğumu yaşattı. Bu kulüp için çok daha fazlasını vermek isterdim ancak hayat başka bir şey istedi bizden. Sizleri asla unutmayacağım. Bu sadece bir bölüm sonu, hikayenin değil. Her zaman benim kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum" dedi. Gomis, teknik direktör Fatih Terim'e de teşekkür ederek, "Bana bir şampiyon gibi olmayı öğretti. Benim yaşımda bunları öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana aksini ispat etti" ifadelerini kullandı.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Gomis'i gözden düşüren 6 neden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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