Gomis'i gözden düşüren 6 neden
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'i gözden düşüren 6 neden

    Gomis'i gözden düşüren 6 neden

    Fransız yıldızın, şampiyonluğu kendine mal edip ‘zam’ istemesi, kabul edilmeyince isteksizleşmesi ipini çekti. Terim de ‘Devler Ligi için yetersiz’ deyince bileti kesildi

    Galatasaray, Bafetimbi 'i 6 milyon euro'ya 'e satarken, transferin perde arkası da aralandı. Zira hem bonservis rakamının düşüklüğü hem de Süper Lig'de 29 gol atan bir oyuncunun gönderilmesi eleştirilere neden olmuştu. Peki Gomis niye gönderildi? İşte ayrılığa giden o süreç ve yaşananlar:

    1- Gomis şampiyonluk sonrası attığı golleri ileri sürerek yönetimden hem zam hem de sözleşmesinin uzatılmasını istedi. 'Bu takımda en çok ücreti ben almalıyım' demesi tepki çekti.

    2- Talepleri kabul edilmeyince takım içinde kriz ve huzursuzluk çıkarmaya başladı. Kampta istekli çalışmadı. Formunda ciddi şekilde düşüş gözlendi.

    3- Bu durum sahaya da yansıdı. Oynadığı 5 hazırlık maçında gol atamadı. finalindeki kötü futbolu ve kaçırdığı penaltı ise sonun başlangıcı oldu.

    4- , Gomis'i attığı gollere rağmen Şampiyonlar Ligi için yeterli görmüyordu. Derbi maçla rda etkisiz kalması da bunu doğrular nitelikteydi.

    5- Emre Akbaba'nın gelişi sonrası transferde eksiye düşen yönetim, açığı kapatmak için Terim'in de onayıyla Gomis'e kulüp aramaya başladı. Ve 6 milyon euro'ya Al Hilal'le anlaşıldı.

    6- Terim'in daha hızlı ve hareketli bir forvet istemesi, Gomis'i de pes ettirdi. Fransız yıldız ayrılmak istemese de Suudi ekibinin yaptığı astronomik teklifine 'evet' demek zorunda kaldı.

    6.4 MİLYON EURO KAZANDI
    Bafetimbi, Galatasaray'dan bir sezonda 6.4 milyon euro para kazandı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin euro ödenen golcü futbolcuya imza parası olarak da 2.5 milyon euro verildi. Şampiyonluk primi olarak 200 bin euro alan yıldız, puan primi olarak da 360 bin euro gelir sağladı. Toplam kazancı 6 milyon 410 bin euro'yu buldu.



    ASLA UNUTMAYACAĞIM
    Al Hilal'e giden Gomis, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Fransız yıldız, "Galatasaray bana gerçek futbol tutkusunu öğretti. Beni önemli hissettirdi ve ilk şampiyonluğumu yaşattı. Bu kulüp için çok daha fazlasını vermek isterdim ancak hayat başka bir şey istedi bizden. Sizleri asla unutmayacağım. Bu sadece bir bölüm sonu, hikayenin değil. Her zaman benim kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum" dedi. Gomis, teknik direktör Fatih Terim'e de teşekkür ederek, "Bana bir şampiyon gibi olmayı öğretti. Benim yaşımda bunları öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana aksini ispat etti" ifadelerini kullandı.
    1. 25.8.2018
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