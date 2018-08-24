Ndiaye geliyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Ndiaye geliyor

    Ndiaye geliyor
    'ye gelişi yılan hikayesine dönen Ndiaye'nin bugün 'da olması bekleniyor. 'nin işlemleri geciktirmesi nedeniyle gelişi sürekli ertelenen Senegalli, akşam saatlerinde Atatürk Havaalanı'na inecek. Sağlık kontrollerinden geçecek ve lisansı Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
    1. 24.8.2018
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