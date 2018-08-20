Emre Akbaba şov başladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Emre Akbaba şov başladı

    Emre Akbaba şov başladı

    ’ın flaş transferi, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Aldığı topları etkili kullandı; tribünleri coşturdu

    'ın hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'dan ettiği Emre Akbaba, ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Cumartesi günü ilk idmanına çıkan ve 'in 18 kişilik maç kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki futbolcu, 61. dakikada 'ün yerine oyuna girdi.

    Maç öncesi Emre Akbaba'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar oyuna girmesiyle desteklerini artırırken Emre de bu ilginin karşılığını futboluyla verdi.

    Takımı hareketlendiren oyuncu, enerjisi ile öne çıktı, aldığı topları olumlu kullandı. 69. dakikada kullandığı frikik atışında kaleciye takıldı. Gelecek için umut verdi.
    1. 20.8.2018
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