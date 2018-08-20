Emre Akbaba şov başladı
Galatasaray’ın flaş transferi, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Aldığı topları etkili kullandı; tribünleri coşturdu
Maç öncesi Emre Akbaba'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar oyuna girmesiyle desteklerini artırırken Emre de bu ilginin karşılığını futboluyla verdi.
Takımı hareketlendiren oyuncu, enerjisi ile öne çıktı, aldığı topları olumlu kullandı. 69. dakikada kullandığı frikik atışında kaleciye takıldı. Gelecek için umut verdi.
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