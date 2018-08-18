Galatasaray-Göztepe maçının biletlerine ilgi yoğun – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Galatasaray- maçının biletlerine ilgi yoğun

    Galatasaray-<a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçının biletlerine ilgi yoğun
    99 gün sonra evinde bir maça çıkacak olan G.Saray'da taraftarlar karşılaşmasına yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılıların kombinelerle birlikte 40 bin sınırını aştığı öğrenildi. ekibi karşısında bu sayının yarınki maça kadar 45 bine çıkması bekleniyor.
    1. 18.8.2018
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