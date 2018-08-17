Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23.55'te Antalya'dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen Emre Akbaba için havalimanında toplanarak yıldız oyuncunun gelişini beklemeye geçti. Emre Akbaba ve Galatasaray lehine tezahüratlarda bulunan yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, pankart açarak basın mensuplarına poz verdi.



Yıldız oyuncunun 01.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi ve kulüp tarafından ayarlanan özel araçla konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor. Emre Akbaba, Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki son pürüzler giderildikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.



