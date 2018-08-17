Galatasaray taraftarı, Emre Akbaba'yı bekliyor
Galatasaraylı taraftarlar, sarı kırmızılı kulübün görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Akbaba'yı bekliyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23.55'te Antalya'dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi beklenen Emre Akbaba için havalimanında toplanarak yıldız oyuncunun gelişini beklemeye geçti. Emre Akbaba ve Galatasaray lehine tezahüratlarda bulunan yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, pankart açarak basın mensuplarına poz verdi.
Yıldız oyuncunun 01.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi ve kulüp tarafından ayarlanan özel araçla konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor. Emre Akbaba, Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki son pürüzler giderildikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.
- 17.8.2018 23:50
- Güncelleme: 17.8.2018 23:55
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Galatasaray taraftarı, Emre Akbaba'yı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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