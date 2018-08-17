Galatasaray taraftarı, Emre Akbaba'yı bekliyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    taraftarı, 'yı bekliyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarı, <a href="/index/emre-akbaba?id=35025edd-dc02-4c04-9393-68803f25e180" class="" rel="tag">Emre Akbaba</a>'yı bekliyor

    Galatasaraylı taraftarlar, sarı kırmızılı kulübün görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği 'yı bekliyor.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23.55'te 'dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında 'na inmesi beklenen için havalimanında toplanarak yıldız oyuncunun gelişini beklemeye geçti. ve lehine tezahüratlarda bulunan yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, pankart açarak basın mensuplarına poz verdi.

    Yıldız oyuncunun 01.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi ve kulüp tarafından ayarlanan özel araçla konaklayacağı otele geçmesi bekleniyor. , ile Aytemiz arasındaki son pürüzler giderildikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

    1. 17.8.2018 23:50
    2. Güncelleme: 17.8.2018 23:55
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