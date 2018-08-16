Galatasaray'dan Abdulhamit Gül ve Murat Kurum'a ziyaret – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'dan ve 'a ziyaret

    Galatasaray'dan Abdulhamit Gül ve Murat Kurum'a ziyaret

    Kulübü Başkanı , Adalet Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı 'a ziyarette bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Başkan Cengiz'in ziyaretinde, Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Şener de yer aldı.

    ve 'u makamlarında ziyaret eden sarı-kırmızılı heyet, Gül ve Kurum'a Galatasaray forması hediye etti.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a yapılan ziyarette, kulübün Kemerburgaz projesi ile ilgili görüşüldü.

    1. 16.8.2018 20:18
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