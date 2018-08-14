Galatasaray, Göztepe maçına hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapıldığı bildirildi.
İkinci idmanda ise futbolcuların pas organizasyonlarının ardından sınırlı alanda topla dayanıklılık çalışması yaptığı ifade edildi.
Günün ilk antrenmanında tüm oyuncuların yer aldığı, ikinci idmanda ise Maicon Roque, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14.8.2018 20:17
- Güncelleme: 14.8.2018 20:21
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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