Galatasaray, Göztepe maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , maçına hazırlanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> maçına hazırlanıyor

    , 'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapıldığı bildirildi.

    İkinci idmanda ise futbolcuların pas organizasyonlarının ardından sınırlı alanda topla dayanıklılık çalışması yaptığı ifade edildi.

    Günün ilk antrenmanında tüm oyuncuların yer aldığı, ikinci idmanda ise Maicon Roque, ve Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

    , maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14.8.2018 20:17
    2. Güncelleme: 14.8.2018 20:21
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