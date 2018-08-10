Galatasaray'a Andre Silva'dan kötü haber!
Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde olan Milan'lı Andre Silva'nın Sevilla'ya imza atmak üzere olduğu iddia edildi.
İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Milan'lı golcü Andre Silva'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak üzere.
İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre, Sevilla ve AC Milan'ın kiralama konusunda anlaşmaya vardığı ancak oyuncunun tereddütleri olduğu, bunların da halledilmesi durumunda transferin çok kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
ANDRE SILVA KİMDİR?
22 yaşındaki Portekizli genç golcü, geçtiğimiz yıl 38 milyon € karşılığında transfer olduğu AC Milan forması altında 40 maça çıkarken 10 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.
Porto'da 58 maçta gösterdiği 24 gol 11 asistlik performans ile yıldızı parlayan Andre Silva, Portekiz Milli Takımı ile de 26 maça çıkarken 12 gol atma başarısı gösterdi.
TEKNİK, HIZLI, BİTİRİCİ
22 Yaşındaki Portekizli golcünün, öne çıkan özellikleri arasında sahip olduğu patlayıcı kuvvet, yüksek seviye top kontrolü ve dengeli fiziği gösteriliyor. Porto forması altında bitiriciliği ile de ön plana çıkan genç oyuncu, AC Milan forması altında adaptasyon sürecini kolay atlatamadığı için İtalyan kulübünün taraftarlarını bu konuda hayal kırıklığına uğratmıştı.
- 10.8.2018 10:25
- Güncelleme: 10.8.2018 10:27
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Beşiktaş LASK Linz karşısında Babel ile kazandı!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Topla çok oynuyorsun Babel. Maçin basinda takim oyununa iyi uydun gol oldu sonra yine simarmaya basladin..
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Tolga Ciğerci elde kaldı
Toplam 3
Yorum
yaşar ersoyu İncelemeden ve bilinçsizce alınan oyuncular GS'yi bitirdi.Şimdiki yönecilerde son derece pasif ve bilgisiz.Takım hala takviye edilemedi.Safralarda elde kaldı.
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Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
Toplam 3
Yorum
eray oyunun gidişatına göre al babeli koy pektemeki love ve pektemek yanyana çoşar ara ara çift forvet oynatılmalı her oyuncu oynamalı
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