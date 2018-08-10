Galatasaray'a Andre Silva'dan kötü haber! Andre Silva Kimdir?
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'a 'dan kötü haber!

    Galatasaray'a Andre Silva'dan kötü haber!

    'ın da uzun süredir gündeminde olan Milan'lı 'nın 'ya imza atmak üzere olduğu iddia edildi.

    İspanyol ekibi , 'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Milan'lı golcü 'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak üzere.

    'dan AS gazetesinin haberine göre, Sevilla ve 'ın kiralama konusunda anlaşmaya vardığı ancak oyuncunun tereddütleri olduğu, bunların da halledilmesi durumunda transferin çok kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

    ANDRE SILVA KİMDİR?

    22 yaşındaki Portekizli genç golcü, geçtiğimiz yıl 38 milyon € karşılığında transfer olduğu AC Milan forması altında 40 maça çıkarken 10 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Porto'da 58 maçta gösterdiği 24 gol 11 asistlik performans ile yıldızı parlayan Andre Silva, Portekiz Milli Takımı ile de 26 maça çıkarken 12 gol atma başarısı gösterdi.

    TEKNİK, HIZLI, BİTİRİCİ

    22 Yaşındaki Portekizli golcünün, öne çıkan özellikleri arasında sahip olduğu patlayıcı kuvvet, yüksek seviye top kontrolü ve dengeli fiziği gösteriliyor. Porto forması altında bitiriciliği ile de ön plana çıkan genç oyuncu, AC Milan forması altında adaptasyon sürecini kolay atlatamadığı için İtalyan kulübünün taraftarlarını bu konuda hayal kırıklığına uğratmıştı.

    1. 10.8.2018 10:25
    2. Güncelleme: 10.8.2018 10:27
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