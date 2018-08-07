Seleznyov pişman etti – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    pişman etti

    Seleznyov pişman etti

    Akhisar'ın hücumdaki kilit ismi olan ve 'finalin adamı' seçilen , sarı-kırmızılı yöneticileri pişman etti.

    Akhisar'ın hücumdaki kilit ismi olan ve 'finalin adamı' seçilen , sarı-kırmızılı yöneticileri pişman etti. Ukraynalı forvet geçen dönem 'ın gündemine gelmiş ancak transferinden vazgeçilmişti. Üstelik 33 yaşındaki forvet Aslan'ın adeta belalısı gibi. Seleznyov, Galatasaray'a karşı 6 maça çıkarken toplamda da 6 gol kaydetti. Üstelik attığı gollerle sarı- kırımızılıları önce yarı finalinde eledi; son olarak da 'dan etti. Seleznyov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım" sözleriyle sarıkırmızılı yönetime sinyal çakmıştı.

    1. 7.8.2018
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