Akhisar'ın hücumdaki kilit ismi olan ve 'finalin adamı' seçilen Seleznyov, sarı-kırmızılı yöneticileri pişman etti. Ukraynalı forvet geçen dönem Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transferinden vazgeçilmişti. Üstelik 33 yaşındaki forvet Aslan'ın adeta belalısı gibi. Seleznyov, Galatasaray'a karşı 6 maça çıkarken toplamda da 6 gol kaydetti. Üstelik attığı gollerle sarı- kırımızılıları önce Türkiye Kupası yarı finalinde eledi; son olarak da TFF Süper Kupa'dan etti. Seleznyov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım" sözleriyle sarıkırmızılı yönetime sinyal çakmıştı.