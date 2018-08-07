Seleznyov pişman etti
Akhisar'ın hücumdaki kilit ismi olan ve 'finalin adamı' seçilen Seleznyov, sarı-kırmızılı yöneticileri pişman etti.
Akhisar'ın hücumdaki kilit ismi olan ve 'finalin adamı' seçilen Seleznyov, sarı-kırmızılı yöneticileri pişman etti. Ukraynalı forvet geçen dönem Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transferinden vazgeçilmişti. Üstelik 33 yaşındaki forvet Aslan'ın adeta belalısı gibi. Seleznyov, Galatasaray'a karşı 6 maça çıkarken toplamda da 6 gol kaydetti. Üstelik attığı gollerle sarı- kırımızılıları önce Türkiye Kupası yarı finalinde eledi; son olarak da TFF Süper Kupa'dan etti. Seleznyov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Türk olsaydım Galatasaray'ı tutardım" sözleriyle sarıkırmızılı yönetime sinyal çakmıştı.
- 7.8.2018
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
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