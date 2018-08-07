Galatasaray Gomis hakkında kararını verdi!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi satılıyor!

    G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> satılıyor!

    'da öncesi sergilediği davranışlarıyla takımdaki geleceği tartışma konusu olan Bafetimbi 'in satış listesine konulduğu iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetimin takımından gelen teklife sıcak baktığı nihai kararın hafta sonuna kadar verileceği ileri sürüldü.

    Geçtiğimiz sezon 'in gol kralı olan Bafetimbi öncesi tutumuyla tam bir hayal kırılığına neden oldu. Ücretine zam isteyerek yönetimi zor duruma koyan Fransız golcü istediği zammı alamadı. Bu gelişme sonrası hazırlık dönemindeki isteksiz davranışları nedeniyle geçen seneki performansını arattı. Son olarak maçında sahada yokları oynayan geçen senenin gol kralı kaçırdığı penaltıyla adeta kupayı Akhisar'a hediye etti.

    FATİH TERİM SİLDİ

    Sergilediği davranışla takım içinde dengeleri bozan Bafetimbi , bu durumu futboluna da yansıtması 'in öfkesini çekti. Terim maç sonu yaptığı açıklamada "Ligde attığın köşeye atarsan gol olmaz" sözleriyle 'i hedef almıştı. Tecrübeli hoca bu olay üzerine yönetimden acil forvet transferi talebinde bulunduğu iddia edildi.

    Fatih Terim'den Gomis'e taş!

    GOMİS SATIŞ LİSTESİNDE

    Yönetim 'da attığı gollerle yeniden hayat bulan 'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Son olarak için ortaya atılan iddia 'le ilgili oldu. takımı 'in için 7,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu ileri sürüldü. Bu transferin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği gelen haberler arasında.

    Bafetimbi Gomis
    Bafetimbi Gomis'in Süper Kupa mücadelesinde kullandığı penaltı atışını Fatih Öztürk çeldi.

    1. 7.8.2018 11:30
    2. Güncelleme: 7.8.2018 11:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan radikal karar! Bafetimbi satılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN