Fatih Terim'den Gomis'e taş!
Süper Kupa finali sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in penaltısına da değindi.
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