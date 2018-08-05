Tatil bitti; futbol kaldığı yerden başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor bugün TFF Süper Kupa için kapışacak.



GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Galatasaray ve Akhisar, Süper Kupa'da ilk kez birbirlerine rakip olacak.

GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov

3 TAKVİYE YAPTI

Yeni sezonda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek olan Galatasaray, Süper Kupa'yı alarak 2018-2019'a moralli girmek istiyor. Onyekuru, Muğdat Çelik ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, Ryan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip, İsviçre'de yeni sezona hazırlandı. Ayrıca Tunus ve Yunanistan'da da birer hazırlık maçı yaptı. Aslan onadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet alırken 3 kez de sahadan yenik ayrıldı



EN ÇOK SÜPER KUPA G.SARAY'DA

Bu yıl 12.'si düzenlenecek olan Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. G.Saray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.



İLK HEYECANLAR

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek. Onyekuru, sarıkırmızılı takımda forma giydiği 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de çıktığı 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı. Muğdat forma şansı bulması halinde ilk kez eski takımına rakip olacak.



ASLAR SAHNE ALIYOR

Galatasaray, Akhisar karşısında ideal kadrosuyla sahaya çıkacak. Dünya Kupası'na katılmaları nedeniyle hazırlık kampına geç katılan ve hazırlık maçlarında eksikleri hissedilen Muslera, Belhanda ve Nagatomo takımdaki yerlerini alacak. Ayrıca geçen sezondan farklı olarak Onyekuru ilk 11'de oynayacak. Formsuzluğu ile dikkat çeken Feghouli ise yedek bekleyecek.



AKHİSAR YENİLENDİ

Akhisarspor'da takımın başına geçen Saffet Susic ilk sınavını verecek. Yeni transferler Güray, Vrsajevic, Manu, Josue de görev verilmesi halinde yeşil-siyahlı formayı resmi bir maçta terletme şansı yakalayacak.?

G.SARAY'IN SÜPER KUPA SERÜVENİ?

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise bugün ilk kez mücadele edecek.



Frankfurt'ta 2006 yılında oynanan ilk TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilmekten kurtulamayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de Duisburg'ta yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.



Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.



Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.?



AKHİSAR YİNE SÜRPRİZ PEŞİNDE?

F.Bahçe'nin elinden Türkiye Kupası'nı söküp alan Akhisar yeni bir destan yazmanın peşinde... Bu kez rakibi G.Saray ve yeşil-siyahlılar güçlü rakibini saf dışı bırakıp Süper Kupa'yı da kazanmak istiyor. Dev organizasyonda ilk kez yer alacak olan yeşil-siyahlılarda cezalı kaleci Lukac, sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.?



CİMBOM'U YARI FİNALDE ELEDİ

Akhisarspor geçen sezon Galatasaray'la ligde oynadığı iki maçı kaybetti. Akhisarspor, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde ise büyük bir sürprize imza atmıştı. İlk maçı 2-1 kaybeden Ege temsilcisi İstanbul'da güçlü rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenip adını finale yazdırdı.?



FAVORİLER HER ZAMAN KAZANMAZ?

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, iddialı konuştu. Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birine karşı mücadele edeceklerini belirten Susic, "Favori G.Saray gözükebilir ancak biz de inançlıyız. Her zaman favoriler kazanacak diye bir kural yok" diye konuştu.



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER

Galatasaray ve Akhisar'a başarılar dileyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı milyonlara başarıyla ulaştıran Turkuvaz Medya'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demirören, "Uzun yıllardır Türk futboluna yaptığı kıymetli katkılar nedeniyle yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya'ya futbol ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.