Süper Kupa finalinde Galatasaray Eren Derdiyok ile skoru 1-1 yaptı
TFF Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle Akhisarspor karşısında skoru 1-1'e getirdi..
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