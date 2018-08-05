Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim VAR pozisyonunu böyle izledi
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim VAR pozisyonunu böyle izledi

    TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşılaştı.Mücadelenin 42. dakikasında Cüneyt Çakır, Dany'nin rakibini düşürdüğü pozisyon için VAR'a gitti. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu tekrar izleyen Cüneyt Çakır, Dany'nin gördüğü sarı kartı değiştirmedi. Sarı-kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim ise pozisyonu telefondan izledi ve Çakır'ın kararından memnun kalmadı.

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    05 Ağustos 2018, Pazar
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