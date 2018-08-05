Cüneyt Çakır Galatasaray - Akhisarspor maçında VAR'a gitti!
Galatasaray ile Akhisarspor'un karşılaştığı Süper Kupa finalinde Cüneyt Çakır, Dany'nin Garry Rodrigues'i düşürdüğü pozisyonda VAR uygulamasına gitti.
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