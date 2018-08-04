Emre Akbaba, Metin Oktay ruhuyla Galatasaray'a! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    , ruhuyla 'a!

    Emre Akbaba, Metin Oktay ruhuyla Galatasaray'a!

    yönetimi, 5 milyon euro’ya M. ile el sıkıştı ancak Emre, Aslan diye tutturdu. Sarı-kırmızılılar, 'parçalı formayı' giymek için can atan 25'lik yıldızı "Daha şimdiden efsanemiz oldun" sözleriyle destekliyor.

    'da gözler transferine çevrildi. sözleşmesinde son senesine giren 25 yaşındaki yıldız oyuncusu için 5 milyon euro'luk bedel biçerken sarı-kırmızılıların haricinde ve Medipol Başakşehirspor da Emre Akbaba'ya talip oldu. Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olan Emre'nin gönlü Aslan'da.

    BAŞAKŞEHİR'E RET
    Alanyaspor, Emre Akbaba'yı isteyen kulüpler için görüşmeleri sürdürürken Medipol 'in 5 milyon euro'yu ödemek için bir teklif sunduğu öğrenildi. temsilcisi bunu kabul etti. Ancak Emre Akbaba, ilgileri için teşekkür ederek kariyerine Medipol Başakşehir'de sürdürmek istemediğini kulübüne iletti. Böylece Medipol Başakşehirspor için, Emre Akbaba transferi tamamen kapandı

    TARAFTAR ONA HAYRAN
    Emre Akbaba'ya ezeli rakip Beşiktaş'ın da yakın ilgisi var ancak 25 yaşındaki futbolcu onlara da Cimbom'u istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismin Galatasaray'da oynama arzusuna kelimenin tam anlamıyla hayran kalmış durumda. Sosyal medyadan Emre Akbaba'ya mesaj yağdıran taraftarlar "Resmen ruhuyla davranıyor, helal olsun", "Daha gelmeden sen bizim efsanemiz oldun" ifadelerini kullanıyorlar.

    BAŞAKŞEHİR: EMRE 3 KAT FAZLASINI İSTEDİ
    Emre Akbaba ile görüşen Başakşehir masadan kalktı. "Hem Emre Akbaba hem de Alanya ile Ocak'ta anlaşmaya varılmıştı. İlerleyen süreçte başka kulüplerin teklifleri üzerine bizden teklifi 3 kat artırmamız istendi. Emre ile anlaşamadığımızı belirtir ve bu transferin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

    ÖNCE KULÜPLE GÖRÜŞÜRÜZ!
    Başakşehir'in açıklamasındaki şu bölüm dikkat çekti: "Başakşehir olarak görüşmelerini önce kulüplerle, onlarla anlaşma noktasına geldikteno sonra futbolcu temsilcileriyle yaparız. Bize karşı nezaketi nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz."

    BU YAZ SATILMAZSA BEDAVAYA GİDECEK!
    Galatasaray, Beşiktaş ve M.Başakşehir'in transfer teklifi götürdüğü Emre Akbaba'nın Alanyaspor ile sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor. Akdeniz ekibi yıldız oyuncusundan yüksek bonservis bedeli bekliyor. Başakşehir'in aradan çekilmesiyle geriye Galatasaray ve Beşiktaş kaldı. Bu iki kulüple anlaşma sağlanamazsa Emre, sezon sonu bedelsiz şekilde transfer olabilecek.

    BEŞİKTAŞ DA HALA PEŞİNDE
    Galatasaray ve Beşiktaş, Emre Akbaba için kapışıyor. Güneş, 25 yaşındaki yıldızı ısrarla istiyor. Kartal'ın teklifi 2.5 milyon euro artı Orkan Çınar. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da instagramdan takibe aldı.

    Emre Akbaba

    'KOP GEL ASLAN PARÇASI'
    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a gelmek için direnmesine şapka çıkarırken ona destek mesajları yolluyor.

    -Parçalı sana çok yakışacak, kop gel.
    -Diren Emre, bize senin gibi canı gönülden formayı seven, isteyen adam lazım.
    -Güne tatsız başladım, Emre ile keyfim yerine geldi.
    -Yönetim artık ne yapıp edip Emre Akbaba'yı almalı.
    -Emre'den vazgeçtik demeyeceksiniz, Emre Galatasaray'ı istedi diyeceksiniz.
    -Emre Akbaba adam gibi adam olduğunu kanıtladı.
    -Parayı değil, Galatasaray'ı seçtin. Bize Metin Oktay'ı hatırlattın.
    -Ne Azer Baba, ne Müslüm Baba bu alemde tek sen Emre Akbaba.
    -Cimbomun çocuğu Emre.

    SESSİZLİĞİNİ KORUYOR!
    Emre Akbaba transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken en yakınlarına dahi konuyla alakalı ipucu vermiyor. Geçen sezona 14 gol, 9 asistle damga vuran isimlerin başında gelen yıldız oyuncu Galatasaray ile Alanyaspor'un anlaşmasını bekliyor. Alanyaspor'da takım arkadaşlarının bu yöndeki sorularını pas geçiyor.

    Savaş ÇORLU
    1. 4.8.2018
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