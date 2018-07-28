Abdurrahim Albayrak ve Serdar Aziz’in acı günü – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ve ’in acı günü

    Abdurrahim Albayrak ve Serdar Aziz’in acı günü

    'da ikinci başkan 'ın dayısı ve 'in amcası vefat etti.

    'da ikinci başkan 'ın dayısı ve 'in amcası vefat etti. Albayrak, dayısının ölüm haberini aldıktan sonra memleketi 'ye hareket etti. Cenaze sonrası sarı-kırmızılı kafileye katılacak. Amcasını kaybeden Serdar Aziz de Tunus kampına bugün gidecek.

    1. 28.7.2018
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