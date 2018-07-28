Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın dayısı ve Serdar Aziz'in amcası vefat etti. Albayrak, dayısının ölüm haberini aldıktan sonra memleketi Rize'ye hareket etti. Cenaze sonrası sarı-kırmızılı kafileye katılacak. Amcasını kaybeden Serdar Aziz de Tunus kampına bugün gidecek.