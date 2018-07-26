Roma'dan rahatlatan açıklama: Muslera ile ilgimiz yok! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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HEPSİ
    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'dan rahatlatan açıklama: ile ilgimiz yok!

    Roma'dan rahatlatan açıklama: Muslera ile ilgimiz yok!
    GALATASARAY'IN başarılı kalecisi , bir süredir ile anılıyordu. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların gerilmesine yol açsa da ilk ağızdan yalanlama geldi. Roma'nın başarılı sportif direktörü , Uruguaylı eldiven ile ilgilenmediklerini söyledi. Monchi, "Muslera ile ilgili bir girişimimiz yok biz zaten Olsen'i aldık. Şu an başka bir kaleci de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 26.7.2018
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