GALATASARAY'IN başarılı kalecisi Muslera, bir süredir Roma ile anılıyordu. Bu durum sarı-kırmızılı taraftarların gerilmesine yol açsa da ilk ağızdan yalanlama geldi. Roma'nın başarılı sportif direktörü Monchi, Uruguaylı eldiven ile ilgilenmediklerini söyledi. Monchi, "Muslera ile ilgili bir girişimimiz yok biz zaten Olsen'i aldık. Şu an başka bir kaleci de düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 26.7.2018
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Roma'dan rahatlatan açıklama: Muslera ile ilgimiz yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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