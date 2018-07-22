Yasin Öztekin Bursaspor yolunda
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    yolunda

    Yasin Öztekin Bursaspor yolunda

    Transfer çalışmalarını sürdüren ’da ’nın ısrarla istediği 'in yeşil-beyazlı takıma yakın olduğu bildirildi.

    Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını 'da sürdüren yeşil-beyazlılarda hareketlilik yaşanıyor. Teknik Direktör 'nın 'dan ayrılan 'de ısrarcı olması üzerine harekete geçen yeşil-beyazlı idareciler, 31 yaşındaki kanat oyuncusuna teklifini sundu. Yıllık 1 milyon Euro istediği belirtilen Yasin için yönetiminin 750 bin Euro'luk teklif sunduğu öğrenildi.

    Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin'in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.
    1. 22.7.2018 10:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yasin Öztekin Bursaspor yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN