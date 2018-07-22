Yasin Öztekin Bursaspor yolunda
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da Samet Aybaba’nın ısrarla istediği Yasin Öztekin'in yeşil-beyazlı takıma yakın olduğu bildirildi.
Tarafların ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde Yasin'in önümüzdeki günlerde Afyon kampına katılması bekleniyor.
- 22.7.2018 10:27
-
Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!
Toplam 6
Yorum
mıstık q7 bjk kalmalı
-
Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!
Toplam 6
Yorum
mıstık q7 bjk yeri dolduralamayacak tek oyuncu q7 kalmalı
-
Beşiktaş'a Çin'den Quaresma için çılgın teklif!
Toplam 6
Yorum
Kartalım Bence bu sene feda senesi. O yüzden acele edilmiyor. Kadro kurulursa iddialı oluruz kurulmazsa da feda der geçeriz modundalar. Akıllı olnsun
Yasin Öztekin Bursaspor yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.