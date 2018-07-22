Kimseyi satmayız – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Kimseyi satmayız

    Kimseyi satmayız
    GOMIS'E gelen teklifle ilgili de konuşan Cengiz, "Hiçbir futbolcuyu satma niyetimiz yok. bizim değerli bir futbolcumuz. Ligi'nde şampiyon olan bir kadro var. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur mu bilemem. Hırvatistan final oynadı, daha önce şampiyon oldu. Bizim neden olmasın" dedi.
    1. 22.7.2018
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