Aslan’a doğru!
G.Saray’ın yolunu gözlediği Ndiaye ve Stoke City İngiltere’den bekledikleri teklifleri alamadı
Ndiaye'nin Galatasaray'ın yıllık 2 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği belirtilirken şimdi gözler Stoke City'de... City'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor
CEZA YEDİ
Stoke City'nin Almanya'daki kampına belirlenenden 2 gün geç katılan Badou Ndiaye'ye kulüp tarafından idari para cezası kesildi.
SIKINTI BASTI
Hocası Gary Rowett'dan ayrılmak için izin istediği iddia edilen Senegalli oyuncu, belirsizlik nedeniyle oldukça sıkıntılı...
Badou Ndiaye, Stoke City'de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11'de başladı ve iki gol atarken bir de asist yaptı.
- 22.7.2018
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
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