Aslan’a doğru! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Aslan’a doğru!

    Aslan’a doğru!

    G.Saray’ın yolunu gözlediği Ndiaye ve İngiltere’den bekledikleri teklifleri alamadı

    Öncelikli olarak İngiltere'de ve bu arenada şansını denemeye devam etmek isteyen Badou Ndiaye, Ada'da istediği teklifi alamadı. ekiplerinden beklediği teklifi alamayan Ndiaye de eski kulübüne artık iyice sıcak bakmaya başladı. Bu gelişme üzerine İdari Menajer Şükrü Hanedar da Kulübü ile görüşmelerini hızlandırdı. Galatasaraylı yöneticiler henüz, Ndiaye'nin transferinin bitmediğini belirtirken Senegalli oyuncuyu kiralamak için girişimler sürüyor. de en geç ay sonunda Ndiaye'den iyi haber bekliyor.

    Ndiaye'nin 'ın yıllık 2 milyon euro'luk teklifini kabul ettiği belirtilirken şimdi gözler Stoke City'de... City'nin kiralama bedelinde indirime gitmesi bekleniyor

    CEZA YEDİ
    Stoke City'nin 'daki kampına belirlenenden 2 gün geç katılan Badou Ndiaye'ye kulüp tarafından idari para cezası kesildi.

    SIKINTI BASTI
    Hocası Gary Rowett'dan ayrılmak için izin istediği iddia edilen Senegalli oyuncu, belirsizlik nedeniyle oldukça sıkıntılı...

    Badou Ndiaye, Stoke City'de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11'de başladı ve iki gol atarken bir de asist yaptı.
    1. 22.7.2018
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