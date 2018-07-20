Stoperde alarm! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Stoperde alarm!

    Stoperde alarm!

    Maicon ve ’ın karşısında yaptığı hatalar, kaliteli bir stoper takviyesinin gerekli olduğunu bir kez daha belgeledi.

    Cimbom'da maçı sonrası savunma alarmı verildi. ekibi karşısında stoperde görev yapan Maicon yine ağır kalırken, arkasına çok adam kaçırdı. Brezilyalı oyuncunun partneri Ahmet Çalık da gayretli görünmesine rağmen ikinci yarıda oyundan düşmekten kurtulamadı. Defansta yapılan basit hatalar bu bölgeye yapılması beklenen transferi yeniden ön plana çıkardı. Fatih Terim, kaliteli bir stoper alınması konusunda yönetimden acele edilmesini isteyecek.
    1. 20.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stoperde alarm! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN