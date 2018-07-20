Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Ndiaye'yi etti!

    Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!

    , geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı

    çalışmalarını sürdüren , çok önemli bir hamleye imza attı.

    Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi 'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon 'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. (Habertürk)

    1. 20.7.2018 15:53
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