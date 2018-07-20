Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, çok önemli bir hamleye imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi. Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor. (Habertürk)
- 20.7.2018 15:53
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