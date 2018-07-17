Tolga ile ipler koptu – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Tolga ile ipler koptu

    Tolga ile ipler koptu

    'in kampına götürmediği tamamen gözden çıkarıldı.

    Ayak parmağından sakat olduğunu ileri süren oyuncunun menajeri görüşmeye çağrılmıştı. Tolga'nın menajeri Kadir Özcan ile konuşan 2. başkan Abdürrahim Albayrak'ın, " Kulübü'ne 2 kez ihtar çektiniz. Bu hoş bir yaklaşım değil. Artık sizinle devam edemeyiz. Tolga'ya kulüp bulun" dediği öğrenildi. Bir yıl daha kontratı bulunan ve 2 milyon euro garanti ücret alan Tolga için gelen teklifler değerlendirilecek.
    1. 17.7.2018
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