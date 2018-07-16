Galatasaray, Montrö'deki ilk çalışmasını yaptı – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , 'deki ilk çalışmasını yaptı

    Galatasaray, Montrö'deki ilk çalışmasını yaptı

    , 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Zürih'ten geçtiği kentinde gerçekleştirdi.

    Teknik direktör yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana bireysel esneklik ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel formda dayanıklılık oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Sarı-kırmızılılar, 'nin kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın yerel saatle 10.00'da basın mensuplarına açık, saat 17.30'da ise medya mensuplarına kapalı olmak üzere çift idman yapacak.


    1. 16.7.2018 23:29
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