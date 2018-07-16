Galatasaray, Montrö'deki ilk çalışmasını yaptı
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Zürih'ten geçtiği Montrö kentinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmana bireysel esneklik ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel formda dayanıklılık oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, İsviçre'nin Montrö kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın yerel saatle 10.00'da basın mensuplarına açık, saat 17.30'da ise medya mensuplarına kapalı olmak üzere çift idman yapacak.
- 16.7.2018 23:29
-
"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
-
Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
-
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Galatasaray, Montrö'deki ilk çalışmasını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.