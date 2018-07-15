Galatasaray, Zürih kampını tamamladı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , kampını tamamladı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/zurih?id=e30b4aa3-6eb6-4e56-acab-ad31e809ba79" class="" rel="tag">Zürih</a> kampını tamamladı

    'nin kentinde hazırlıklarını sürdüren günü çift antrenmanla tamamladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah yapılan idmanının ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra koordinasyon ile koşu çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı.

    Öğleden sonra yapılan günün ikinci antrenmanı ise ritm ile ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

    Yeni transfer Henry Onyekuru ve perşembe akşamı kampa katılan Younes Belhanda da bugün yapılan her iki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

    'teki hazırlık programını sonlandıran sarı-kırmızılı takım, yarın öğle saatlerinde Montrö'ye geçerek hazırlıklarına bu kentte devam edecek.

    , Montrö'deki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü 'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü 'nın ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

    1. 15.7.2018 20:49
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