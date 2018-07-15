Galatasaray, Zürih kampını tamamladı
İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah yapılan idmanının ilk bölümünde kuvvet çalışması yapıldı. Daha sonra koordinasyon ile koşu çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı.
Öğleden sonra yapılan günün ikinci antrenmanı ise ritm ile ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.
Yeni transfer Henry Onyekuru ve perşembe akşamı kampa katılan Younes Belhanda da bugün yapılan her iki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Zürih'teki hazırlık programını sonlandıran sarı-kırmızılı takım, yarın öğle saatlerinde Montrö'ye geçerek yeni sezon hazırlıklarına bu kentte devam edecek.
Galatasaray, Montrö'deki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.
- 15.7.2018 20:49
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Galatasaray, Zürih kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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