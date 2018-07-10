Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı Norveç'e yıldız avına gönderdi!
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    genç yeteneklerini Norveç'te buldu! 3 isme yakın markaj

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> genç yeteneklerini Norveç'te buldu! 3 isme yakın markaj

    Fatih Terim'in sır gibi sakladığı transfer planı belli oldu.... Fatih Terim'in, yardımcıları Ümit Davala'yı ve Hasan Şaş'ı ne amaçla yurt dışına gönderdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam basın toplantısında bunun sebebini söylememişti.

    1. 10.7.2018 07:52
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