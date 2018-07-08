Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Havaalanında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanları olduğunu söyledi. Kamp kadrosunda Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı
Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal kamp kadroda yer almadı
Fatih Terim'in 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Tolga Ciğer ve Tarık Çamdal yer almadı. Kadroda 8 tane genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.
İsviçre kampı için kafilesinde yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:
"Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün."
- 7.7.2018 11:19
- Güncelleme: 8.7.2018 02:02
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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