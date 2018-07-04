Trezeguet: İnşallah Galatasaray olur – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Trezeguet: İnşallah olur

    Trezeguet: İnşallah Galatasaray olur

    Cimbom’un transferdeki hedeflerinden Trezeguet dün sabah ’a geldi. Mısırlı yıldıza iddiaları soruldu. 23 yaşındaki futbolcu “Umarım bu gerçekleşir” dedi

    ile başarılı bir sezon geçirdikten sonra formasıyla 'nda boy gösteren Trezeguet dün 'a geldi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu havaalanında gazeteciler bekliyordu. Adı bir süredir G.Saray ile anılan Trezeguet'ye sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili iddialar soruldu. Yıldız oyuncu, kontratını elinde bulunduran Kasımpaşa ile idmanlara çıkmak için geldiğini belirtti ancak aklının Aslan'da olduğunu da saklamadı.

    ÇOK KULÜP İSTİYOR AMA...
    Teknik direktör 'in çok istediği Trezeguet, bir muhabirin "Adın G.Saray ile anılıyor. Ne diyeceksin?" sorusuna Mısırlı "'ye Kasımpaşa antrenmanlarına katılmak için geldim. Umarım 'a transferim gerçekleşir. Avrupa'dan da birçok kulübün beni istediğini biliyorum. Sadece İnter değil, başkaları da var" dedi. Trezeguet, G.Saray ile Kasımpaşa'nın anlaşmasını bekliyor"

    BİLGİN: TEKLİF YOK
    Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de Trezeguet'nin transferi hakkında konuştu. Bilgin "Trezeguet bizim oyuncumuz. Galatasaray'dan gelen hiçbir yok. Şu anda bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

    ALBAYRAK ŞAŞIRTTI
    Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, önceki gün A Spor'a bağlanarak Trezeguet'nin gündemlerinde olmadığını belirtti. Ancak kısa süre önce Spor'a röportaj veren başkan "Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Kiralamaktan yanayız. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    NİŞANLANIP UÇAĞA ATLADI
    Galatasaray'ın gündemindeki Trezeguet, Dünya Kupası sonrası bulduğu kısa boşlukta özel hayatında da önemli bir adım attı. 23 yaşındaki futbolcu, İnstagram hesabından nişanlandığını duyurdu. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar da "Cimbom'a gel iki imzayı birden at. Hem evlen hem de Galatasaray'da oyna" mesajlarıyla Trezeguet'yi takımlarına davet ettiler.

    1. 4.7.2018
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