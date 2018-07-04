"Nagatomo iyi niyet elçisi gibi"
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Inter'den Galatasaray'a transfer olan Japon sol bek Yuto Nagatomo hakkında “Türkiye ile Japonya arasında ‘iyi niyet elçisi’ gibi.” değerlendirmesinde bulundu.
Miyajima, büyükelçilik konutunda "3 Temmuz Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Jieitai) Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi.
Resepsiyonda konuşan Miyajima, Nagatomo'nun iki ülke arasında "iyi niyet elçisi" gibi davrandığını, bunun kendisine cesaret verdiğini belirterek "Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize yakın görüyoruz." dedi.
Japon futbolcunun iki toplumun ilişkilerinin gelişmesi için çalıştığını belirten kaydeden Miyajima, "Nagatomo'nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim." dedi.
Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Japonya'yı destekleyen Türklerin olduğunu duymaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, bunun sebebinin Nagatomo olduğunu ifade etti.
Miyajima şöyle devam etti:
"Nagatomo, Galatasaray'da oynamaya başladı ve Türkiye ile Japonya arasında 'iyi niyet elçisi' gibi oldu. Bu gerçekten de kendim adına cesaret verici bir durum. Nagatomo, Twitter'daki 1 milyon takipçisine Türk insanının kendisine sıcakkanlı davrandığını ve hamsinin lezzetli olduğunu duyurmuş. Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize daha yakın görüyoruz. Bu haberin 'iyi haber' olduğunu düşünüyorum.
Muhakkak Türkiye'de Galatasaraylılar ve Galatasaraylı olmayanlar var ancak, Nagatomo'nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim. Dünya Kupası'nda da Türk insanının Japon takımını desteklemeleri Nagatomo'nun sayesindedir ve bu durumdan çok mutluyum. Bundan sonra da Türkiye' deki büyükelçi olarak tüm varlığımla çalışacağım."
Miyajima, Ankara'ya tayin edilmesinin üzerinden 10 ay geçtiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediğini sözlerine ekledi.
- 4.7.2018 11:59
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Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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