"Nagatomo iyi niyet elçisi gibi" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    " iyi niyet elçisi gibi"

    "<a href="/index/nagatomo?id=3c934f1e-ad74-4729-82f7-c7b10c69a6d3" class="" rel="tag">Nagatomo</a> iyi niyet elçisi gibi"

    'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Inter'den 'a transfer olan Japon sol bek Yuto hakkında “ ile arasında ‘iyi niyet elçisi’ gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

    Miyajima, büyükelçilik konutunda "3 Temmuz Öz Savunma Kuvvetleri (Jieitai) Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi.

    Resepsiyonda konuşan Miyajima, 'nun iki ülke arasında "iyi niyet elçisi" gibi davrandığını, bunun kendisine cesaret verdiğini belirterek " sayesinde Türk insanını kendimize yakın görüyoruz." dedi.

    Japon futbolcunun iki toplumun ilişkilerinin gelişmesi için çalıştığını belirten kaydeden Miyajima, "Nagatomo'nun ve için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim." dedi.

    'da düzenlenen 2018 'nda Japonya'yı destekleyen Türklerin olduğunu duymaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, bunun sebebinin Nagatomo olduğunu ifade etti.

    Miyajima şöyle devam etti:

    "Nagatomo, 'da oynamaya başladı ve ile Japonya arasında 'iyi niyet elçisi' gibi oldu. Bu gerçekten de kendim adına cesaret verici bir durum. Nagatomo, Twitter'daki 1 milyon takipçisine Türk insanının kendisine sıcakkanlı davrandığını ve hamsinin lezzetli olduğunu duyurmuş. Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize daha yakın görüyoruz. Bu haberin 'iyi haber' olduğunu düşünüyorum.

    Muhakkak Türkiye'de Galatasaraylılar ve Galatasaraylı olmayanlar var ancak, Nagatomo'nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim. 'nda da Türk insanının Japon takımını desteklemeleri Nagatomo'nun sayesindedir ve bu durumdan çok mutluyum. Bundan sonra da Türkiye' deki büyükelçi olarak tüm varlığımla çalışacağım."

    Miyajima, Ankara'ya tayin edilmesinin üzerinden 10 ay geçtiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediğini sözlerine ekledi.

    1. 4.7.2018 11:59
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