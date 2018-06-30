Tolga Ciğerci rol mü yapıyor! Resmi siteden ilginç ima – Fotomaç – 30 Haziran 2018
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    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    rol mü yapıyor! Resmi siteden ilginç ima

    <a href="/index/tolga-cigerci?id=52e58a80-2825-4af6-9cdd-54b7c0f98206" class="" rel="tag">Tolga Ciğerci</a> rol mü yapıyor! Resmi siteden ilginç ima

    2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına devam eden 'da 'nin kampa katılmaması kafaları karıştırdı. Resmi siteden, 'nin sakatlık bahanesiyle idmana gelmek istemediği belirtildi.

    SEZONUN ilk idmanına 'ayak parmağının ağrıdığını' ileri sürerek çıkmayan 'ye büyük tepki var. Terim'in tecrübeli oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı ve kampa dahi götürmeyebileceği öğrenildi. Gelecek sezon 2 milyon euro net ücret alacak olan Tolga'nın Almanya'ya dönmesi, olmazsa takasta kullanılması bekleniyor

    resmi internet sitesinden de 'nin mazeret göstererek idmana gelmediği açıkça belirtildi. Sarı-kırmızılıların sitesinde, "Tolga Ciğerci, sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı." ifadeleri kullanıldı.

    İşte resmi sitesinden yayınlanan o açıklama:

    1. 29.6.2018 20:09
    2. Güncelleme: 30.6.2018 02:21
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