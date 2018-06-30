Tolga Ciğerci rol mü yapıyor! Resmi siteden ilginç ima
2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin kampa katılmaması kafaları karıştırdı. Resmi siteden, Tolga Ciğerci'nin sakatlık bahanesiyle idmana gelmek istemediği belirtildi.
SEZONUN ilk idmanına 'ayak parmağının ağrıdığını' ileri sürerek çıkmayan Tolga Ciğerci'ye büyük tepki var. Terim'in tecrübeli oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı ve kampa dahi götürmeyebileceği öğrenildi. Gelecek sezon 2 milyon euro net ücret alacak olan Tolga'nın Almanya'ya dönmesi, olmazsa takasta kullanılması bekleniyor
Galatasaray resmi internet sitesinden de Tolga Ciğerci'nin mazeret göstererek idmana gelmediği açıkça belirtildi. Sarı-kırmızılıların sitesinde, "Tolga Ciğerci, sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı." ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray resmi sitesinden yayınlanan o açıklama:
- 29.6.2018 20:09
- Güncelleme: 30.6.2018 02:21
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Tolga Ciğerci rol mü yapıyor! Resmi siteden ilginç ima haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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