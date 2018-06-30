SEZONUN ilk idmanına 'ayak parmağının ağrıdığını' ileri sürerek çıkmayan Tolga Ciğerci'ye büyük tepki var. Terim'in tecrübeli oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı ve kampa dahi götürmeyebileceği öğrenildi. Gelecek sezon 2 milyon euro net ücret alacak olan Tolga'nın Almanya'ya dönmesi, olmazsa takasta kullanılması bekleniyor



Galatasaray resmi internet sitesinden de Tolga Ciğerci'nin mazeret göstererek idmana gelmediği açıkça belirtildi. Sarı-kırmızılıların sitesinde, "Tolga Ciğerci, sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek antrenmana katılmadı." ifadeleri kullanıldı.



İşte Galatasaray resmi sitesinden yayınlanan o açıklama:



